ERC entra na reta final: três à procura da glória europeia

A luta pelo título deverá resumir-se a Hayden Paddon, Mathieu Franceschi e Mikołaj Marczyk, que nas últimas duas provas vão continuar a marcar-se uns aos outros. No próximo fim de semana, a penúltima prova do campeonato.

A consistência de resultados dos homens da frente tem sido o segredo, mas tudo isso muito suportado no facto das provas terem sido vencidas por um piloto que não fez as provas todas, Simone Tempestini, que venceu na Hungria, mas não fez duas provas, e ainda pelo facto dos restantes cinco vencedores, Oliver Solberg (Suécia), Georg Linnamäe (Estónia), Andrea Crugnola (Itália), Yoann Bonato (Espanha) e Dominik Stříteský (Chéquia) terem vencido a única prova em que participaram.

O Europeu de Ralis entra na reta final já a partir do próximo fim de semana com o Rali Ceredijion em Gales, para terminar a meio de outubro na Polónia.

