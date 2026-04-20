ERC em Sierra Morena: Reversão da penalização de Basso altera classificação

José Antonio Suárez venceu o 43º Rally Sierra Morena, prova de abertura do Campeonato da Europa de Ralis de 2026, confirmando o domínio exibido desde sábado e somando a primeira vitória da carreira no ERC, enquanto Giandomenico Basso recuperou o terceiro lugar final depois de lhe ter sido retirada uma penalização de 10 segundos aplicada já na parte final da prova.

Navegado por Alberto Iglesias num Škoda Fabia RS Rally2 da Recalvi Team, Suárez terminou com 20,1 segundos de vantagem sobre Iván Ares, com Basso a fechar o pódio a 21,9 segundos, numa classificação revista após o desfecho administrativo do caso que envolveu o piloto italiano.

Suárez assumiu cedo o controlo

Depois de ter sido o mais rápido na Qualifying Stage de sexta-feira, Suárez passou para a frente na primeira especial de sábado e nunca mais perdeu o comando do rali.

O espanhol construiu a vitória com cinco triunfos em especiais e uma abordagem eficaz, sem excessos, gerindo depois a margem com maturidade numa prova em que os pilotos da casa voltaram a mostrar forte competitividade nas classificativas andaluzas. “É fantástico”, afirmou Suárez no final, confessando que o resultado supera os sonhos de infância e sublinhando que fez “um rali a sério, sem erros”, preferindo fluir com o que a prova lhe ia apresentando em vez de se prender a cenários antecipados.

Luta pelo pódio decidiu-se no fim

Se a vitória ficou relativamente estabilizada, a discussão pelos restantes lugares do top 3 prolongou-se até à Power Stage. Basso parecia lançado para assegurar o segundo posto depois de um ataque forte na especial 12, mas Ares respondeu no troço final e conseguiu recuperar a posição, terminando no segundo lugar por uma margem curta sobre o veterano italiano.

Ares, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, ainda viveu momentos delicados durante o derradeiro dia, incluindo um susto logo na primeira curva da manhã e uma recuperação vistosa a duas rodas na secção da tarde, mas acabou por resistir. “Hoje a sorte esteve do nosso lado”, admitiu o espanhol.

Penalização de Basso foi anulada

O caso mais sensível do pós-rali envolveu Giandomenico Basso, que chegou a ser penalizado em 10 segundos por uma infração na especial 10, sanção que o fazia cair para quarto, atrás de Teemu Suninen.

Contudo, a penalização acabou por ser revertida após a prova, devolvendo ao italiano o terceiro lugar final e alterando a classificação definitiva do pódio. “Muito satisfeito”, disse Basso, que também liderou entre os pilotos do Master ERC, sublinhando o prazer de regressar ao campeonato e competir num contexto de nível “muito apertado”.

Suninen ficou perto

Teemu Suninen terminou em quarto, a apenas 3,4 segundos do pódio, depois de um rali de crescimento progressivo no regresso ao asfalto no ERC. O finlandês perdeu tempo com um pneu dianteiro direito a esvaziar na especial 8, mas respondeu com a sua primeira vitória em troços no campeonato, na especial 10, sinal encorajador para a continuidade da temporada.

A próxima ronda do Europeu disputa-se entre 22 e 24 de maio, no Royal Rally of Scandinavia, na Suécia.