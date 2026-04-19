ERC em Sierra Morena: José António Suarez lidera rali dominado por pilotos da casa

José António Suarez, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2 está na frente do Rali Sierra Morena, primeira prova do ERC 2026 que este fim de semana se disputa na Andaluzia, Espanha. “Cohete” Suarez tem dominado os acontecimentos e tem uma vantagem de 20,7 segundos sobre os seus mais diretos perseguidores, dois outros pilotos espanhóis em luta pela vitória nesta prova que também integra o supercampeonato do país vizinho.

Alvaro Muñiz, também num Skoda Fabia RS Rally2, é segundo e venceu apenas uma especial numa luta pelo pódio muito animada pois, a meio do rali apenas tem um avanço de 0,9 segundos sobre aquele que tem sido o seu mais direto adversário, Ivan Ares ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2. Quarto e melhor entre os pilotos que deverão disputar toda a temporada do campeonato europeu, Giandomenico Basso não tem conseguido bater os melhores pilotos “da casa”.

Logo atrás do veterano piloto italiano, o finlandês Teemu Suninen, em Skoda Fabia RS Rally2, viu o espanhol Cagiao Sueiras, com um Citroën C3 Rally2, e Andrea Mabellini, este ano a defender as cores da Lancia neste campeonato com um Ypsilon Rally2, se aproximarem bastante no final do dia. O finlandês Aatu Hakalehto com um Lancia Ypsilon Rally4 HF está na frente da competição reservada aos pilotos com viaturas de duas rodas motrizes.

A primeira etapa da prova espanhola do ERC 2026 ficou marcada por alguns forte acidentes nas muitas “ratoeiras” que as estradas em asfalto ao redor de Córdoba apresentam. Pelo caminho ficaram já o atual campeão europeu em título, o polaco Miko Marczzyk que bateu forte na PEC 3 e ainda o britânico Philip Allen em Toyota GR Yaris Rally2, cujo acidente obrigou à interrupção da PEC 6 e a um forte atraso na publicação da classificação do dia pois foram necessários atribuir tempos nocionais a muitas equipas.

João Freitas Faria