ERC, Efren Llarena: “eu sabia que tinha quatro pneus novos, e o Ricardo apenas dois” | AutoSport

Efren Llarena iniciou a Power Stage 6.1s atrás do herói caseiro, Ricardo Moura, que tinha liderado o espectacular evento da gravilha desde o primeiro troço.

Mas uma fantástica performance de Efren Llarena e Sara Fernández, desencadeou uma mudança dramática de posições, com Llarena a triunfar por 2.6s, num final emocionante: “Andámos muito, muito, especialmente no início do troço. Na última parte do troço eu sabia que tinha sido o mais rápido no último sector, por isso tentei forçar na primeira e não houve problema. Forcei muito, mas não estava louco, por isso estava tudo bem”.

A três troços do fim, Llarena tinha concedido a derrota a Moura, 10 vezes campeão açoriano. Mas quando reduziu o défice em mais de metade no penúltimo troço, Llarena admitiu que isso lhe dava esperança de que uma primeira vitória no ERC: “Por vezes é preciso estar relaxado e apenas atacar no último momento”, disse o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo. “Com certeza, o Ricardo fez um trabalho realmente bom como sempre, ele aqui é sempre muito rápido. Em algumas partes, especialmente na primeira etapa [no segundo dia] não esperávamos chuva, por isso colocámos pneus duros e foi realmente difícil para nós. Ainda estávamos a ‘lutar’, mesmo com pneus duros, mas eu sabia muito bem para o último troço que tinha quatro pneus duros novinhos em folha e o Ricardo estava apenas com dois pneus macios, por isso sabia que no último troço teríamos pneus melhores por isso forçamos e vencemos”.

O sucesso de Llarena faz com que os espanhóis tenham obtido vitórias consecutivas no começo do ERC desta temporada, depois de Nil Solans ter ganho o Rally Serras de Fafe – Felgueiras – Cabreira e Boticas, no início deste mês: “É um sonho”, disse Llarena. “Várias vezes estivemos no pódio e penso que agora o merecemos, é espantoso e também para a minha família e os meus amigos que nos apoiam.

Não somos uma família rica, por isso trabalhamos arduamente, 200 por cento, Sara e eu, o meu pai e os meus amigos, os patrocinadores estão a fazer um grande esforço para estar aqui, por isso é espantoso”. E para MRF Tyres estamos a fazer um desenvolvimento muito, muito bom, trabalhando no pneu, sempre a melhorar, a melhorar, a melhorar, por isso só posso dizer obrigado a Vivek e à sua equipa. Somos como uma família e é espantoso”.