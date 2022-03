ERC/CPR: Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas, falta menos de uma semana | AutoSport

O Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas marca o arranque do CPR e do ERC, num evento que uma boa lista de inscritos e onde se prevê grandes lutas nas diversas sub-competições.

Está tudo preparado para que o Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas seja uma grande prova de abertura do Europeu de Ralis e do Campeonato de Portugal de Ralis. Na estará entre 11 e 13 de março, são mais de sete dezenas os concorrentes inscritos.

Este ano, a prova volta a estender-se às regiões de Felgueiras, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e de Boticas, sendo que pelo terceiro ano consecutivo, Fafe recebe o ERC. O primeiro ano, 2020, em asfalto, o ano passado já no habitual piso de terra.

Num ano de mudança para o ERC, que passou a ter o mesmo promotor do WRC, a prova da Demoporto é a primeira do ano no ERC, com tudo o que isso implica em termos de projeção mediática, sobretudo a nível de transmissões televisivas em direto, sendo que os adeptos podem agora ver o ERC e o WRC na mesmo plataforma, a WRC All Live.

“Estão reunidas todas as condições para que este Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas alcance a maior projeção de sempre, em termos mediáticos e não só, tanto a nível nacional como internacional. Apresentar uma lista de 73 inscritos, que se distingue pela quantidade e qualidade dos intervenientes, é para nós motivo de orgulho e uma espécie de recompensa face ao trabalho desenvolvido nos dois anos anteriores, muito complicados devido à pandemia. A verdade, porém, é que as equipas e os pilotos adoram as classificativas desta vasta região que dispõem de condições naturais fantásticas para os ralis. Creio que montámos uma prova interessante no plano desportivo e que vai ser do agrado de todos”, declarou Carlos Cruz, presidente do Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, responsável pela organização.

DIA 1, Sexta-Feira, 11 de março

Shakedown (Lagoa) 3.04 km 16:30

PE1 SSS Fafe 1.43 km 21:08

DIA 2, Sábado, 12 de março

Assistência Fafe – 15 Min 7:27

PE2 Boticas 1 15.05 km 09:00

PE3 Cabeceiras de Basto 1 10.84 km 10:17

PE4 Vieira do Minho 1 16.93 km 11:20

PE5 Luílhas 1 11.86 km 12:20

Assistência Fafe – 30 Min 13:21

PE6 Boticas 2 15.05 km 15:09

PE7 Cabeceiras de Basto 2 10.84 km 16:26

PE8 Vieira do Minho 2 16.93 km 17:29

PE9 Luílhas 2 11.86 km 18:29

Assistência Fafe – 45 Min 19:25

DIA 3, Domingo, 13 de março

Assistência Fafe – 15 Min 07:37

PE10 Montim 1 8.73 km 08:08

PE11 Seixoso 1 9.97 km 08:40

PE12 Santa Quitéria 1 9.18 km 09:15

PE13 Lameirinha 1 14.83 km 10:08

Assistência – Fafe – 30 Min 11:19

PE14 Montim 2 8.73 km 12:20

PE15 Seixoso 2 9.97 km 12:52

PE16 Santa Quitéria 2 9.18 km 13:27

PE17 Lameirinha 2 [Power Stage] 14.83 km 15:08