ERC/CPR: Azores Rallye, ralis europeus em dose dupla | AutoSport

No espaço de 15 dias Portugal recebe a segunda prova do Europeu de Ralis, este ano também a segunda do CPR. Arranca também o Campeonato dos Açores de Ralis.

Baseada na ilha de São Miguel, o evento prepara-se como habitualmente para ser um dos mais espectaculares do calendário, fruto de grandes troços e paisagens de cortar a respiração.

Apontar favoritos não é fácil, mas certamente Ricardo Moura será um deles. De regresso à sua prova, este será um bom ano para voltar a vencer. Sem a mesma pressão de, por exemplo, Armindo Araújo ou dos restantes candidatos a amealhar mais pontos para o CPR, Miguel Correia, Bruno Magalhães, Ricardo Teodósio, e José Pedro Fontes, Moura é um forte candidato a vencer à geral, tendo também de se contar com os melhores pilotos açorianos, Rúben Rodrigues ou Luís Rego Jr, pelo menos para os melhores lugares da prova.

E claro, com os melhores pilotos do ERC, Javier Pardo, Alberto Battistolli, Efrén Llarena, Norbert Herczig, Simone Campedelli, ou o estónio Ken Torn e o campeão austríaco, Simon Wagner.

O Troféu Clio Toksport WRT começa nos Açores bem como a Toyota Gazoo Iberian Cup, que atraiu para já sete GR Yaris, entre eles Diogo Gago e Miguel Campos.

Será muito provavelmente uma prova ainda mais aberta nas lutas da frente do que foi Fafe.

Quanto ao CPR, depois do seu triunfo, Armindo Araújo vai querer dar sequência ao que fez em Fafe, mas os seus adversários sabem que têm de reagir para equilibrar as contas.

Quanto ao CAR, tem muito poucas alterações para este ano. O calendário continua com sete provas e a grande diferença é que este ano passa a existir um bónus na pontuação, com a Power Stage, que no caso do CAR será a PE Tronqueira 2, pois só a 1ª etapa será elegível para a competição.

Horário

Sexta-Feira, 25 de março

Shakedown (Lagoa Stage) 4.37 km 18:00

Sábado, 26 de março

PE1 Coroa da Mata 1 11.40 km 09:18

PE2 Graminhais 1 24.03 km 10:06

PE3 Tronqueira 1 21.99 km 11:03

Assistência Ponta Delgada 13:23

PE4 Coroa da Mata 2 11.40 km 14:41

PE5 Graminhais 2 24.03 km 15:29

PE6 Tronqueira 2 21.99 km 16:26

PE7 Grupo Marques 1 4.10 km 18:06

Domingo, 27 de março

PE8 Ribeira Grande 1 9.57 km 10:08

PE9 Feteiras 1 7.46 km 11:01

PE10 Sete Cidades 1 24.01 km 11:28

PE11 Grupo Marques 2 4.10 km 12:23

Assistência Ponta Delgada 13:33

PE12 Feteiras 2 7.46 km 14:36

PE13 Sete Cidades 2 24.01 km 15:03

PE14 Ribeira Grande 2 [Power Stage] 9.57 km 17:08

Nota: hora Portugal continental