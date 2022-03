ERC/CPR, Azores Rallye: quem pode ganhar à geral? | AutoSport

São ainda mais que em Fafe, os candidatos a vencer o Azores Rallye. Na primeira prova, como se percebeu, Armindo Araújo andou nas lutas da frente, ainda que o seu foco estivesse no CPR, mas nos Açores esse leque alarga-se aos melhores pilotos locais, com Ricardo Moura no topo da lista.

O ano passado, para lá dos ‘tubarões’ Andreas Mikkelsen, que venceu, e Dani Sordo, que andou na luta até ao fim, o derradeiro lugar do pódio (depois de ter liderado inicialmente a prova) foi pertença de Ricardo Moura até à penúltima especial, quando uma ligeira saída o fez perder a posição para o espanhol Efren Llarena no derradeiro troço, terminando em quarto a 3.2s do espanhol.

Sem os ‘tubarões’ este ano, a luta pelo triunfo será mais aberta e tanto Moura como Efren Llarena, Bruno Magalhães, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, Rúben Rodrigues e Luís Rego Jr. terão hipóteses, dependendo da forma como a prova lhes correr. Convém também não esquecer que o foco dos concorrentes do CPR (nos Açores são os dois dias) estará sempre nessa competição, pelo que podem ‘esquecer’ a geral, mesmo que andem perto da frente. Mas é um dado curioso a perceber com o evoluir da prova.

Há um segundo lote um pouco menos favorito, onde incluímos José Pedro Fontes, Javier Pardo (que já disputou a prova de Suzuki), Ken Torn (pela sua rapidez natural, embora não tenha ainda disputado a prova açoriana e só este ano tenha começado de Rally2), Norbert Herczig (já tem boa experiência dos Açores de R5). Daqui, salvo uma grande surpresa, deverá sair o vencedor, sendo que desta feita a prova do CPR são os dois dias (ao contrário de Fafe).

Depois de ter guiado para a Skoda e Hyundai no ERC foi com a Volkswagen que Nil Solans obteve o seu primeiro triunfo na competição, depois de dominar o Rali Serras de Fafe, mas o espanhol que já correu de WRC…no WRC, não arranjou dinheiro para ir aos Açores.

Com um Skoda Fabia Rally2 Evo, Javier Pardo realizou uma prova em crescendo em Fafe, vamos ver nos Açores. Alberto Batistolli (Skoda Fabia Rally2 Evo) também fez uma prova em crescendo, mas nos Açores a música é outra, ainda que Fafe tenha sido muito difícil.

Armindo Araújo começou bem o ano, mas no passado recente não tem ido aos Açores pelo que veremos como encara a prova.

Bruno Magalhães costuma andar muito bem nos Açores, conhece muito bem a prova e tem agora um carro melhor, o Hyundai i20N Rally2. Se não falhar afinações é candidato sério a vencer à geral, ainda que Ricardo Moura o seja ainda mais, dependendo como estará o seu ritmo, pois não compete desde o Azores Rallye do ano passado. Fez somente de carro zero no Além Mar Rali, com o seu Skoda Fabia Rally2 evo.

No passado recente, Ricardo Teodósio ainda não conseguiu melhor que 3º do CPR e 5º à geral nos Açores, e este ano quer consegui-lo. O trabalho que fez pré prova foi fundamental, veremos na 6ª Feira onde se posiciona na qualificação.

Outra curiosidade será perceber como Miguel Correia se sai nesta prova, ele que foi segundo na primeira prova do CPR, em Fafe.

Efren Llarena venceu a primeira prova do super campeonato espanhol, esteve apagado (azarado) em Fafe, e agora nos Açores que fazer melhor que o ano passado. tem condições para isso, vamos ver o que acham da questão os melhores portugueses…