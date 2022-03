ERC/CPR, Azores Rallye: Mais uma vez, qualificação muito importante… | AutoSport

Hoje tem início mais uma edição, a 56ª, do Azores Rallye. A prova organizada pelo Grupo Desportivo e Comercial arranca com a Qualifying Stage. Em 2022, esta classificativa será disputada na Lagoa Stage num itinerário ligeiramente alterado em relação àquele que era utilizado nos últimos anos. O arranque será como Free Practice, ou treino em duas passagens, às 14:00. A qualificação, propriamente dita, realiza-se às 16:18, hora de Portugal continental, mais uma hora que nos Açores.

A Qualifying Stage permite a aqueles que obtêm os melhores tempos a primazia na escolha da sua ordem de partida para a estrada, algo muito importante num rali em pisos de terra e com a possibilidade de condições climatéricas adversas. Este ano nesta sessão podem participar os 15 primeiros do campeonato de 2021, os 15 primeiros na classificação provisória de 2022 e os prioritários FIA.

O parque fechado final terá lugar na Praça Nossa Senhora da Graça, na Lagoa, concelho que dá nome a esta classificativa. A escolha das posições de partida para a 1ª etapa acontecerá às 18:00 no quartel-general da prova nas Portas do Mar (19h00 Portugal continental). Para além dos pilotos que participam na Qualifying Stage, a Lagoa Stage também será utilizada como Shakedown para todos os concorrentes que desejem melhorar o acerto das suas viaturas, o que terá lugar entre as 17:00 e as 18:00. (18:00 e as 19:00)

Sexta-Feira, 25 de março

Treinos Livres (Lagoa Stage) 4.37 km 14:00

Qualificação (Lagoa Stage) 4.37 km 16:18

Shakedown (Lagoa Stage) 4.37 km 18:00

NOTA: hora Portugal continental

FOTO Direita 3/Tiago Costa