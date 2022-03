ERC/CPR: Azores Rallye: horário e mapas | AutoSport

O Azores Rallye vai para a estrada na próxima sexta-feira com a realização dos Treinos Livres (Free Practice) e Qualificação (Qualifying), que determinará a ordem de partida para a primeira etapa, que será disputada no sábado e contará com sete provas especiais de classificação.

Guia dos Espectadores – CLIQUE AQUI

Horário

Sexta-Feira, 25 de março

Shakedown (Lagoa Stage) 4.37 km 18:00

Sábado, 26 de março

PE1 Coroa da Mata 1 11.40 km 09:18

PE2 Graminhais 1 24.03 km 10:06

PE3 Tronqueira 1 21.99 km 11:03

Assistência Ponta Delgada 13:23

PE4 Coroa da Mata 2 11.40 km 14:41

PE5 Graminhais 2 24.03 km 15:29

PE6 Tronqueira 2 21.99 km 16:26

PE7 Grupo Marques 1 4.10 km 18:06

Domingo, 27 de março

PE8 Ribeira Grande 1 9.57 km 10:08

PE9 Feteiras 1 7.46 km 11:01

PE10 Sete Cidades 1 24.01 km 11:28

PE11 Grupo Marques 2 4.10 km 12:23

Assistência Ponta Delgada 13:33

PE12 Feteiras 2 7.46 km 14:36

PE13 Sete Cidades 2 24.01 km 15:03

PE14 Ribeira Grande 2 [Power Stage] 9.57 km 17:08

Nota: hora Portugal continental

horário completo: CLIQUE AQUI

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/AutoSport_2308_23%20marco/0_2308_PDF/Itinerary-itinerario%202022.pdf