ERC: Como vai o campeonato

O Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) chega a Portugal para disputar o Rali de Fafe Montelongo. Esta é a terceira ronda do Europeu, que viu cancelada a outra ronda disputada em Portugal, o Azores Rallye.

Esta marca a primeira visita do FIA ERC a Portugal Continental desde 2003 (Rallye Rota do Vidro- Centro de Portugal), com a ronda portuguesa a ser realizada nos Arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Assim, no campeonato, o campeão de 2018 Alexey Lukyanuk segue na liderança com 70 pontos, mais quatro pontos do que Oliver Solberg. Terceira posição pertence a Craig Breen com 40 pontos.

No ERC3 Junior, Pedro Almeida está na 12º posição, após ter estado apenas presente no Rali de Roma, a primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis.

COMO ACOMPANHAR O RALI “AO VIVO” EM CASA – CLIQUE AQUI

LISTA DE INSCRITOS – CLIQUE AQUI

MAPA GERAL DAS PROVAS – CLIQUE AQUI