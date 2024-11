ERC: Calendário anunciado, cinco provas em asfalto, três em terra

O calendário do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) de 2025 foi anunciado, com oito provas – cinco em asfalto e três em terra. As alterações mais notáveis incluem a abertura de uma nova temporada, o Rallye Internacional Sierra Morena em Córdoba, Espanha (4-6 de abril), e o regresso do Rally da Polónia (13-15 de junho) após uma passagem pelo Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).

A meio da época inclui eventos de gravilha como o Rali da Hungria (9-11 de maio) e o Royal Rally of Scandinavia (29-31 de maio). A segunda metade da época mantém-se praticamente inalterada, com o Rally Roma di Capitale (4-6 de julho), o Barum Rally Zlín (15-17 de agosto) e o Rali Ceredigion (5-7 de setembro). O Rali da Croácia foi transferido para 3 a 5 de outubro como o novo final da época.

Foram retirados do calendário o Rali da Letónia, o Rali das Ilhas Canárias (promovido ao WRC), o Rali da Estónia (também de regresso ao WRC) e o Rali da Silésia. O ERC Júnior continuará a ser uma série de seis provas, excluindo o Royal Rally of Scandinavia e o Rali Ceredigion. O diretor do campeonato, Iain Campbell, elogiou a mistura de ralis históricos e novos, prometendo uma época emocionante para os fãs e concorrentes.