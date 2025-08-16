ERC, Barum Czech Rally Zlín: Jan Kopecký mantém liderança no após dia intenso

Jan Kopecký e Jiří Hovorka (Skoda Fabia RS Rally2) vão entrar no último dia do Barum Czech Rally Zlín com uma vantagem de 6,5 segundos, num rali onde os quatro primeiros do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) estão separados por apenas 19,2 segundos. O 11 vezes vencedor do evento, ao volante do Škoda Fabia RS Rally2, mostrou por que é o piloto a bater, impondo o ritmo nas exigentes estradas de asfalto da sexta ronda do ERC.

Durante a manhã de sábado, Kopecký venceu duas das três classificativas, abrindo uma ligeira vantagem de 1,2 segundos sobre Simon Wagner / Hanna Ostlender (Hyundai i20 N Rally2) e Andrea Mabellini /Virginia Lenzi (Skoda Fabia RS Rally2), a dupla mais rápida no final de sexta após a única especial do dia. Na segunda passagem pelos troços, sob calor intenso, manteve-se consistente, aumentando a liderança para 3,9 segundos, apesar de não ter vencido a SS5 por apenas 0,1 segundo para o líder do campeonato Miko Marczyk /Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia RS Rally2).

O drama surgiu na segunda passagem por Bunč, quando Wagner, prestes a assumir a liderança, sofreu um furo na roda dianteira esquerda e um choque com um talude, caindo para o quarto posto. Jon Armstrong /Shane Byrne (Ford Fiesta Rally 2) aproveitou a situação, vencendo a SS7 e subindo do quarto para o segundo lugar, a 6,5 segundos de Kopecký. Mabellini manteve o terceiro posto, a 13 segundos.

Erik Cais /Daniel Trunkát (Hyundai i20 N Rally2) viu as suas hipóteses de pódio diminuírem devido a danos no pneu dianteiro esquerdo, caindo para sexto lugar, atrás de Filip Mareš /Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2). O líder do campeonato, Miko Marczyk, terminou o dia em sétimo, adotando uma abordagem cautelosa para preservar os pneus. O top 10 completou-se com Adam Březík, Ján Kundlák e Jakub Matulka.

O rali também registou vários abandonos: Miklós Csomós retirou-se na SS2 após bater contra árvores, Simone Tempestini teve problemas na suspensão, Dominik Stříteský abandonou cedo devido a danos nos pneus, e Philip Allen deixou a corrida após um impacto com uma árvore danificar a gaiola de segurança do seu carro. Chris Ingram regressou após nove meses, mas enfrentou problemas mecânicos e danos nos pneus.

Na classe Master ERC, Martin Vlček lidera com 2 minutos e 31,1 segundos de vantagem sobre Darius Biedrzyński.

Restam seis classificativas no domingo, totalizando 100,9 km, com início marcado para as 08h03, hora local, para decidir o vencedor do rali.

