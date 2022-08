ERC/Barum Czech Rally Zlín: Jan Kopecký brilhou no 1º dia | AutoSport

Jan Kopecký não deixou os seus créditos por mãos alheias na ‘sua’ prova, o Barum Czech Rally Zlín e deixou os seus rivais longe, terminando o dia com 22.0s de avanço para o compatriota Vaclac Pech, num… Ford Focus WRC06! Erik Cais é terceiro a 34,6s no seu Skoda Fabia Rally2 Evo, num dia em que as condições e os níveis de aderência mudavam quase a cada quilómetro.

Kopecký, que marcou o ritmo no super especial de sexta-feira à noite, realizada no centro da cidade, foi prejudicado por uma má escolha de pneus no troço de abertura. Deixou a assistência da manhã com quatro pneus Pirelli de composto médio, mas quando estava prestes a iniciar o troço, os céus abriram.

Perdeu 9,7s para o Fabia de Adam Brezík, que estava equipado com pneus para chuva, e o nove vezes vencedor do Barum ‘escorregou’ da primeira para a terceira posição da geral. Felizmente para Kopecký, porém, a chuva foi de curta duração.

Um ataque monumental no troço seguinte de Drzková lançou o piloto local de volta para a frente, ao 18.4s mais rápido do que qualquer outro. Três tempos de referência permitiram-lhe distanciar-se ainda mais e por isso permanece no caminho certo para uma 10ª vitória em Zlín: “Com certeza, estamos a tentar controlar um pouco o nosso ritmo porque não queremos cometer nenhum erro estúpido”, disse Kopecký.

“Na segunda passagem houve algumas secções em que a aderência foi ainda pior do que de manhã. Em alguns locais eu tive muita subviragem na terceira e quarta velocidades”, acrescentou.

Erik Cais foi o concorrente mais próximo de Kopecký, bem como o único piloto não-Skoda nos cinco primeiros lugares com o seu Ford Fiesta Rally2. O jovem de 23 anos teve um início tremido mas, depois de mudar algumas afinações, encontrou a confiança que precisava para ganhar a segunda passagem da Drzková.

Filip Mareš ocupou o lugar final do pódio a 13.6s atrás de Cais, apesar de uma manhã turbulenta. Fez um pião uma vez e teve outros pequenos percalços, batendo numa pedra que deixou a sua equipa de mecânicos com muito trabalho a fazer a meio da paragem na assistência. Apenas 9.5s mais atrás ficou Simon Wagner. Com pneus slicks à chuva, o austríaco também sofreu um pião.

No entanto, Wagner suplantou Norbert Herczig na luta pelo quinto lugar por mais de dois minutos, com a colega da equipa MRF Tyres, Simone Campedelli, com mais 6.0s de atraso.

O recém-coroado campeão do FIA ERC, Efrén Llarena, bateu com o seu Skoda na PE2. Ele e a condutora Sara Fernández emergiram dos destroços sem assistência, mas foram levados para o hospital para exames preventivos.

O dia de hoje apresenta duas rondas por três troços num total de 95,88 km. Bunč (15,20km) e Maják (13,20km), seguido de uma passagem por Pindula (19,54km), um verdadeiro clássico checo.

