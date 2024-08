ERC, Barum Czech Rally Zlín: Dominik Stříteský termina série vitoriosa de Jan Kopecký

Dominik Stříteský assegurou a sua primeira vitória no Campeonato FIA da Europa de Ralis (ERC) no Barum Czech Rally Zlín, pondo fim à série de vitórias de Jan Kopecký que durava desde 2015. Kopecký, 12 vezes vencedor da prova, viu a sua candidatura ao triunfo vacilar devido a um pneu danificado, o que permitiu a Stříteský, ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 equipado com Hankook, assumir a liderança.

Apesar dos desafios, incluindo dois furos no domingo, Stříteský manteve a sua vantagem, acabando por vencer por 19,2 segundos. Simon Wagner terminou em segundo, alcançando o seu melhor resultado de carreira no ERC, enquanto Erik Cais garantiu o terceiro lugar, marcando o seu primeiro pódio em Zlín e no ERC. Kopecký terminou em nono lugar.

Adam Březík e Filip Mareš completaram os cinco primeiros, com Miko Marczyk a terminar em sétimo para reforçar as suas hipóteses de título ERC. Hayden Paddon, o campeão em título, teve problemas com os pneus e terminou em 13º, mas continua a liderar a classificação geral com 14 pontos, quando faltam duas rondas para o final.

“Fantástico, fantástico”, disse Stříteský, de 24 anos. “Obrigado a todos os que nos apoiam, a toda a equipa, famílias, parceiros e também aos adeptos, porque é muito importante.”

A (breve) história do rali

Dominik Stříteský liderava o Barum Czech Rally Zlín depois de um dramático primeiro dia, posicionando-se para a sua primeira vitória no Campeonato FIA da Europa de Ralis (ERC). Jan Kopecký, que procurava uma 12ª vitória recorde, viu as suas hipóteses desaparecerem devido a um furo na SS5, caindo para o 15º lugar. Apesar dos problemas de travões, Stříteský assumiu a liderança na PE4 e manteve-a, mesmo com um pneu a esvaziar lentamente na PE5.

Erik Cais, que começou com uma penalização de 20 segundos, recuperou tempo sendo o mais rápido em cinco troços consecutivos, mas perdeu terreno com a chuva forte na PE8, caindo de segundo para quarto. Simon Wagner aproveitou as condições para passar para segundo, atrás de Stříteský por 21,1 segundos. Adam Březík era o terceiro, à frente de Cais por pouco.

Filip Mareš começou o derradeiro dia com o melhor tempo no primeiro troço do dia, com Březík a responder no troço seguinte, tal como Wagner. Durante a primeira secção do dia, três troços, três vencedores diferentes, mas o mesmo líder da geral. Stříteský mantinha o ritmo e segurava a liderança com unhas e dentes, sempre na casa dos vinte segundos de vantagem. Cais entrou na derradeira secção ao ataque e venceu as últimas três especiais da prova, determinado em chegar ao segundo posto, sem sucesso. Stříteský manteve a fórmula e carimbou a vitória, seguido de Wagner e Cais.

Patrik Herczig e Kristóf Varga conquistam a vitória ERC4 no ERC Barum Czech Rally Zlín e Filip Kohn e Tom Woodburn triunfaram no ERC3

Find out how the Championship Standings look after ERC Barum Czech Rally Zlín 🎯#FIAERC | #BarumRally 🇨🇿 pic.twitter.com/VBrPvK2CAz — FIA European Rally Championship (@FIAERC) August 18, 2024

O próximo evento do ERC é o Rali Ceredigion, no País de Gales, que faz a sua estreia no calendário do ERC.

Foto: FIA ERC