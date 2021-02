ERC, Azores Rallye: tudo preparado para ter público

Em declarações à RTP Açores, Rui Moniz, Presidente do Grupo Desportivo Comercial, organizador do Azores Rallye, revelou que a ‘sua’ prova está a ser preparada para se disputar com público a assistir na estrada, adiantando que tudo isso será revelado a seu tempo. Falou também sobre a questão da ausência da prova açoriana do Campeonato de Portugal de Ralis em 2021, referindo que ainda antes de ser conhecida a decisão da FPAK, já sabia há algum tempo que os Azores Rallye poderia ficar de fora, tendo contactado equipas do continente para as motivar a ir ao rali, caso houvesse ralis a descartar, claro, e ”houve equipas que disseram que não vinham”.



Quanto à questão de ser o rali mais caro do campeonato, Rui Moniz disse que não tem consciência disso, preferindo falar do custo versus retorno. Tal como o AutoSport já referiu, tudo medido, o Azores Rallye está entre as duas mais caras – a outra é o Rali de Portugal – mas é preciso ‘esgravatar’ muito para se concluir que é a mais cara. Há várias questões, retorno mediático, importância das provas, mas também por exemplo, a obrigatoriedade de no Rali de Portugal tudo correr de pneus Pirelli, depende da quilometragem do CPR face ao ERC nos Açores, e também do desgaste dos carros. Como dissemos, esta é uma questão que quando é vista de pontos de vista diferentes tem ‘resultados’ também eles diferentes.



Por fim, Rui Moniz assegura que “não há guerra com a FPAK”, mas sim cordialidade e confirma a existência da dívida: “26 mil euros de dívida”, em 2018, já foram pagos 50% e a cada trimestre estão a abater o remanescente, creditando à FPAK a ‘paciência’ que têm tido, pois em termos regulamentares não é possível aos clubes terem provas com dívidas à federação.

Rui Moniz falou ainda de um pacto com o Governo Regional a três anos, admitindo que o valor de 2020 foi utilizado para despesas do clube, de modo a garantir que nos anos seguintes conseguem colocar a prova de pé. O que se conclui disto tudo, é que não era preciso tanto barulho à volta da ausência, que se espera curta, do Azores Rallye do CPR, e resta agora esperar que a prova seja novamente um êxito como tem sido no ERC.