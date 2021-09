ERC, Azores Rallye, Rui Moniz: “É o melhor evento do mundo, o mais belo, e um dos mais difíceis” | AutoSport

Rui Moniz, Presidente do GDC

Com o arranque do 55º Rallye dos Açores quase a dar-se, Rui Moniz, Presidente da Direcção do Grupo Desportivo Comercial, organizador da prova, olha em frente, para a sempre espectacular quinta ronda do Europeu de Ralis 2021.

O Rallye dos Açores é sempre um dos pontos altos da época do ERC, mas porquê?

“É o melhor evento do mundo, o mais belo, e um dos mais difíceis”. O ambiente é sempre fantástico e é um rali em que todos os pilotos querem participar, pelo menos uma vez na sua vida. É a nossa 55ª edição, temos todas as medidas correctas da covid-19 em vigor, e temos a luz verde das autoridades sanitárias. Todos os preparativos estão prontos”.

Como sempre, a lista de inscritos é de qualidade. Que assistência foi prestada às equipas e motoristas participantes?

“Fretamos uma embarcação para trazer todas as equipas do continente para a ilha de São Miguel, nos Açores, e de volta. Estamos também a ajudar com bilhetes de avião de Portugal Continental para os Açores e volta, pelo que não é realmente diferente fazer um evento na Europa continental, mesmo que se esteja a atravessar metade do Atlântico”.

Embora seja garantido um acolhimento amigável, que ajuda e facilidades são oferecidas à chegada?

“Estamos ansiosos por acolher toda a gente, como nós, açorianos, sempre fazemos. Tudo está perto, o parque de assistência está no porto e é uma ótima instalação. Os hotéis estão a uma curta distância a pé, e nenhum troço está demasiado longe da assistência. Nós somos sempre úteis e sempre acolhedores”.

O que pensa da lista de pilotos locais?

“O nosso melhor piloto, Ricardo Moura, já foi três vezes campeão português e 10 vezes campeão açoriano e já ganhou o Rali dos Açores uma vez. É um dos principais concorrentes, mas também temos outros muito bons pilotos dos Açores que conseguem acompanhar as estrelas do ERC. O rali não conta para o campeonato português esta época, mas temos equipas portuguesas que querem lutar pela classificação máxima”.

Finalmente, o evento deste ano termina com o troço icónico do vulcão Sete Cidades. Quão bom será?

“Este ano vai decidir o vencedor e será transmitida em directo. As previsões são de tempo quente e seco, e isto resultará em filmagens fantásticas”.