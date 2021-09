ERC, Azores Rallye: “queremos lutar por um bom resultado” | AutoSport

Dani Sordo veio aos Açores para se concentrar no desenvolvimento de pneus, sendo que pelo meio vai fazer a sua estreia num dos ralis mais difíceis do mundo: o Azores Rallye. Seja como for, para um piloto com a sua experiência, tem que estar pronto para a luta.

A ‘estrela’ da Hyundai Motorsport, três vezes vencedor de provas do WRC, continua o programa de desenvolvimento intensivo da MRF Tyres e na sequência do contributo de Craig Breen, Simone Campedelli e Jari Huttunen no início desta temporada, agora é a vez do espanhol: “É a primeira vez que estou nos Açores e a primeira vez que estou com MRF Tyres e tenho de dizer que parece incrível”, disse Sordo, que irá conduzir um Hyundai i20 R5 para a Team MRF Tyres. “Fiquei contente com as condições nos testes e os pneus MRF funcionaram bem. Estou feliz por estar aqui para ajudar a desenvolver os pneus. Têm muito potencial e esta participação aqui este fim-de-semana vai redundar em muitos dados para o desenvolvimento. Mas também queremos lutar por um bom resultado”.