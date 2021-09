ERC, Azores Rallye, PE5: Dani Sordo vence, Ricardo Moura perde muito, mas lidera | AutoSport

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) venceu a quinta especial do Azores Rallye, num troço em que Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) fora apenas sextos, perdendo grande parte do avanço que tinham à entrada desta especial. No final do troço o piloto confessou que não teve ritmo e ainda ficou sem limpa para brisas durante cerca de dois quilómetros.

Com Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) a serem segundos a 4.3s de Sordo, com Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) em terceiro a 8.2s e Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) quarto a 10.6s, um troço que lhe correu pior face ao que vinha fazendo, queixando-se que ficou ‘sem’ pneus,

Moura vai para a super especial com 6.4s de avanço para Dani Sordo, e 13.0s para Andreas Mikkelsen.

Face à margem que já teve hoje, pode parecer negativo, mas sem pensarmos se ‘comprávamos’ este resultado no início do dia de hoje, certamente que sim. Liderar este rali com todos estes ‘tubarões’ à perna só está ao alcance de um piloto com grande categoria.

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) é quinto na frente de Lukyanuk, que com a recuperação que tentou encetar ‘torrou’ os pneus e está a 1m39.1s da frente.

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo)

Tempos Online – CLIQUE AQUI