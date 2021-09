ERC, Azores Rallye, PE4: Andreas Mikkelsen recupera tempo, Ricardo Moura estende liderança | AutoSport

Depois duma manhã apagada, Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) venceram a primeira especial da tarde, e logo com uma boa margem face aos seus adversários diretos. Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) que está em plena recuperação depois dos seus dois incidentes da manhã, um furo e uma saída de estrada onde quase que terminava com o seu rali. Ficaram ambos separados por um segundo, com Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 14.8s de Mikkelsen. Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5)

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) foram quartos a 16.1s da frente, significando isto que Ricardo Moura estende ainda mais o avanço para Sordo, mas viu Mikkelsen recuperar 14.8s, estado agora no terceiro lugar a 31.4s. Falta apenas o troço da Tronqueira e a super especial, o que significa que não convinha nada que Mikkelsen recuperasse tanto, de modo ao piloto português poder encarar o dia de amanhã menos pressionado.

Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) caíram para o quarto lugar, a 44.9s da frente,

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) a caírem para sexto agora atrás de Mikołaj Marczyk/Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) são oitavos na frente de Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5) e Benito Guerra/Daniel Cue (Škoda Fabia Rally2 Evo) que encerram o top 10.

