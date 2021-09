ERC, Azores Rallye, PE3: Ricardo Moura quase 30 segundos na frente de Dani Sordo | AutoSport

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) vencera a terceira especial do Azores Rallye, Lagoa de São Brás, bateram Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 4.1s, Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 4.8s, e Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) por 11.0s e voltaram a dilatar a margem para os segundos classificados, Dani Sordo/Cándido Carrera, colocando-a em 27.8s. O espanhol atribui o menor andamento ao nevoeiro e ao piso escorregadio.

Depois do azar de ontem nos treinos livres que teve como consequência um tempo menos bom na qualificação o açoriano aproveitou as condições complicadas de visibilidade e piso, aliado a um excelente andamento para se colocar muito na frente de toda a concorrência. Quem pensasse à partida que Ricardo Moura poderia chegar ao fim da primeira seção da prova quase 30 segundos na frente do segundo classificado, que é Dani Sordo, provavelmente nem seria levado a sério, mas a verdade é que é exatamente isso que está a acontecer.

Grande rali de um piloto que apesar de estar parado há algum tempo, não perdeu quaisquer faculdades que lhe permitem brilhar na ‘sua’ prova.

Efrén Llarena está igualmente a realizar uma boa prova, é terceiro, 11.7s atrás de Sordo, mas Andreas Mikkelsen já se atrasou muito mais do que antevia, e está a 46.2s de Ricardo Moura, justificando-se com os limpa para brisas, que estão a funcionar mal.

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) caíram para quinto nesta especial, com Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo) a ascender à sexta posição da geral, 14.2s na frente de Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2), que depois do furo no primeiro troço e do triunfo no segundo, é já sétimo classificado a 1m45.0s de Moura. A partir das 15h47, repetem-se os mesmos três troços da manhã.

Tempos Online – CLIQUE AQUI