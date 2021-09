ERC, Azores Rallye, PE2: Ricardo Moura dilata vantagem | AutoSport

Depois do enorme atraso na PE1, onde perderam cerca de 1m40s, Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) venceram a PE2, 14.5s na frente de Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) com

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5) em terceiro a 15.6s. Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII)

Foram quartos a 32.4s, com Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) a 35.2s.

Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 Rally2), foram sextos a 41.7 na frente de Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) que perderam 50.0s nesta especial.

Com estes números, Ricardo Moura estende o avanço para o segundo classificado que é agora Dani Sordo, a 16.8s, com Erik Cais a 30.7s. Efrén Llarena é quarto a 35.4s, na frente de Andreas Mikkelsen, que caiu de segundo para quinto. Yoann Bonato é sexto na frente de Luís Rego Jr.

Alexey Lukyanuk está a 1m33.6s da frente. Dificilmente recupera, até porque para o conseguir tem de atacar do princípio ao fim, e com limitação de deus não vai ter vida fácil.

No campeonato açoriano, Moura já tem mais de um minuto de avanço para Luís Rego Jr, com Rafael Botelho a 1m40s.

