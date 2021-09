ERC, Azores Rallye, PE1: Ricardo Moura é o primeiro líder | AutoSport

Arrancou o Azores Rallye, e com muito nevoeiro e chuva nos Graminhais, Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo) foram os mais rápidos na especial tornando-se logicamente nos primeiros líderes do rali.

Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) foram segundos a 5.9s, com o jovem checo,

Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) em terceiro, a 12.8s.

Com a especial muito complicada, Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) foram quartos a 14.7s, terminando na frente de Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5), que cedeu 15.7s.

Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo) foram sextos a 16.6s, na frente de Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 Rally2), Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo), segundo melhor do campeonato açoriano, que deixou atrás de si Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5), Benito Guerra/Daniel Cue (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Rafael Botelho/Rui Raimundo (Škoda Fabia R5).

Já houve alguns azares entre as equipas da frente, com Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) a furarem, pararam para mudar a roda e com isso perderam 1m48.1s

Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) tiveram problemas com a caixa de velocidades do seu C3, com Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues a ter problemas de transmissão no seu Citroën C3 Rally2. Estão ambos fora de prova. Azar para os C3 neste arranque de prova.

Norbert Herczig/Ramón Ferencz (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Nil Solans/Marc Martí (Škoda Fabia Rally2 Evo) saíram de estrada.

