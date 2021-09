ERC, Azores Rallye: Ordem de partida quase inversa à qualificação | AutoSport

Os pilotos mais rápidos na Qualificação do Azores Rali escolheram partir a partir da 20ª posição para a primeira etapa da 55ª edição do evento organizado pelo Grupo Desportivo e Comercial. Com o piso a se apresentar nos últimos dias seco e, nessas condições, o pó poder vir a ser um problema, a decisão dos concorrentes foi bastante cautelosa devido à necessidade de que os primeiros terão também que ‘limpar’ um percurso que, contudo, surge este ano muito melhor que em edições anteriores.

Alexey Lukyanuk, o mais veloz na Qualificação, escolheu ser o 21º na estrada e os pilotos que o seguiram escolheram exatamente as posições imediatas. Herói local, Ricardo Moura foi hoje afetado por problemas com um sensor no se Skoda e optou por ser o 13º a arrancar para o quinto rali do ERC 2021. Dani Sordo, piloto escolhido para tripular o Hyundai i20 R5 com pneus da MRF, arrancará mesmo antes de Alexey Lukyanuk. O primeiro concorrente na estrada será o letão Dmitry Feofanov com um Suzuki Swift Rally S.



João Freitas Faria