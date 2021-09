ERC, Azores Rallye: novo abandono para Erik Cais | AutoSport

Erik Cais foi o último piloto de topo a desistir da luta no 55º Rallye dos Açores. O membro da ERC-Michelin Talent Factory estava no quinto lugar, antes da primeira passagem pelo troço das Sete Cidades, mas uma forte ‘aterragem’ deixou o seu Ford Fiesta Rally2 danificado para além da reparação imediata: “Conheço este lugar muito bem, mas este ano o salto foi muito, muito, muito mais alto”, disse Cais. “O erro foi meu, provavelmente cheguei demasiado depressa, mesmo que travasse, pus a quarta velocidade mas provavelmente demasiado tarde para que o carro não caísse sobre a frente e nós batêssemos na frente e isso danificasse o refrigerador. Não pudemos continuar”.

Cais, que esteve perto de assegurar a sua primeira vitória no ERC no Barum Czech Rally Zlín, no mês passado, acrescentou: “Quero realmente pedir desculpa à nossa equipa, aos nossos parceiros e certamente à minha família que nos está a apoiar muito nestes momentos difíceis. Preciso de voltar mais forte, isto é mau para mim”.