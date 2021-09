ERC, Azores Rallye: Muitos acidentes e desistências | AutoSport

As condições climatéricas em que se disputou a primeira parte deste Azores Rallye, cumprida igualmente em traçados tão difíceis como os da Tronqueira, Graminhais e Lagoa de São Brás, levaram a que se registasse um importante número de acidentes ou saídas de estrada bem como abandonos por avaria mecânica se for tida em conta a extensão da lista de inscritos. Logo na PE1, a primeira passagem pelos Graminhais, ficaram fora de prova Norbert Herczig, Nil Solans e ainda o português Pedro Antunes, todos devido a acidente.

Na terceira classificativa foi a vez do francês Yoann Bonato deixar o seu Citroën C3 Rally2 irrecuperável e Josep Bassas ter acidente também muito violento com o seu Peugeot 208 Rally4 na segunda passagem pela Tronqueira. Ruben Rodrigues teve uma avaria na classificativa de abertura do evento e Pedro Antunes, regressado em Superally, teve nova saída de estrada na PE 9, a primeira passagem por Sete Cidades.