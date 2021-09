ERC, Azores Rallye: Excelente cobertura televisiva | AutoSport

Para além da óbvia cobertura por parte do Eurosport, a prova organizada pelo Grupo Desportivo e Comercial contou com a habitual cobertura por parte de vários canais locais de rádio e também com uma ampla reportagem, em que se incluíram vários diretos, da RTP Açores. Para além disso, a organização também contou com o trabalho do seu próprio canal de televisão, disponível em várias plataformas eletrónicas.