ERC, Azores Rallye: Duelo Mikkelsen/Sordo? Muito para lá disso… | AutoSport

Realiza-se entre amanhã e sábado a quinta prova do ERC 2021, e o que muitos esperam é um duelo entre Dani Sordo e Andreas Mikkelsen, mas quem conhece bem a prova sabe que sendo verdade que esses nomes são mais sonantes, de forma nenhuma se pode tirar da equação Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2),

Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) e mesmo Luís Rego Jr./Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) ou se tudo correr na perfeição Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2).

Andreas Mikkelsen chega aos Açores com a intenção de defender a sua vantagem no ERC. Depois de ter triunfado no Rali da Grécia, no WRC2, depois de bater o seu companheiro de equipa na Toksport WRT, Marco Bulacia, esse resultado mantém-no na frente da categoria de apoio ao WRC. Na sequência da sua vitória no Skoda Fabia Rally2 ao lado do novo navegador, Elliott Edmondson, tem agora um novo desafio difícil. Após quatro provas, Mikkelsen é o líder provisório do ERC, 19 pontos à frente de Miko Marczyk, da equipa Orlen.

Quem vai querer recuperar do desaire da República Checa é Alexey Lukyanuk, que já venceu nos Açores. Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 evo) pode acusar alguma falta de ritmo, mas ninguém conhece a prova como ele e isso tem muito valor. Se chegar ao fim da primeira manhã de rali com os concorrentes da frente por perto, pode claramente vencer. Quanto a Luís Rego Jr./Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 evo) e Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), falta-lhes o ritmo que existe no ERC, mas que ninguém duvide que vão andar ‘lá em cima’.

Dani Sordo será o convidado de honra e embora Sordo não tenha experiência do rali, que está no calendário do ERC desde 2013, o seu novo navegador já competiu em duas ocasiões na prova com José Antonio Suárez.