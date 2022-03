ERC, Azores Rallye: Duas provas, dois troços anulados pelo mesmo motivo | AutoSport

Duas provas do Europeu de Ralis em Portugal, dois troços anulados pelo mesmo artigo do regulamento. Outra vez as ambulâncias, questões de segurança, novamente a Mãe Natureza a fazer das suas. Desta vez uma zona de troço que foi cedendo à força das águas, até que sucumbiu deixando uma vala enorme. Felizmente foi detetado a tempo por um dos carros de segurança. Disse-nos um piloto açoriano há pouco que tendo em conta o que tem chovido, muito bons estão os troços.