ERC, Azores Rallye com canal de TV dedicado | AutoSport

Os adeptos dos ralis terão mais oportunidades de acompanhar a ação do 55º Rallye Açores em direto com o lançamento da Azores Rallye TV, a tempo da quinta prova do Europeu de Ralis. A Azores Rallye TV entrou no ar ontem, quarta-feira, com cobertura diária em direto até sábado. Siga o link em baixo para saber mais. Entretanto, haverá cobertura em direto da conferência de imprensa pré-evento, PE2, PE5, PE9 e PE13 no Facebook e no YouTube.