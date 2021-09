ERC, Azores Rallye, Bruno Amaral: “diverti-me ao máximo a guiar este carro” | AutoSport

Bruno Amaral/Rui Medeiros (Ford Fiesta R5) terminaram o rali na 13ª posição, naquela que foi a segunda vez que guiaram o Ford Fiesta R5. Depois do sexto lugar no Rali Ilha Azul Além Mar, o piloto que guiava Mitsubishi Lancer evo desde 2011, melhorou o seu melhor resultado na prova açoriana, quando foi 18º em 2008: “Estou muito feliz com esta prova, parece um sonho do qual ainda não acordei. O primeiro dia foi difícil, mas no segundo diverti-me ao máximo a guiar este carro. É um orgulho e um prazer ter andado na mesma prova com estes pilotos de nível mundial. Esta prova é um espetáculo”, disse