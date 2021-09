ERC, Azores Rallye: Alexey Lukyanuk foi o mais rápido na qualificação | AutoSport

Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 Rally2) foram os mais rápidos na Qualificação do Azores Rallye, depois de baterem Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson (Škoda Fabia Rally2 Evo) por 1.792s. Os franceses Yoann Bonato/Benjamin Boulloud (Citroën C3 Rally2) foram terceiros na frente de Miko Marczyk/Szymon Gospodarczyk(Škoda Fabia Rally2 Evo), com Norbert Herczig/Ramón Ferencz (Škoda Fabia Rally2 Evo) na frente de

Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 R5). Nil Solans/Marc Martí (Škoda Fabia Rally2 Evo) foram sétimos na frente de Efrén Llarena/Sara Fernandez (Škoda Fabia Rally2 Evo) e Erik Cais/Jindřiška Žáková (Ford Fiesta R5 MkII)

Sendo que Umberto Scandola/Danilo Fappani (Hyundai i20 R5) fecharam o top 10.

Os melhores portugueses foram Ruben Rodrigues/Estevão Rodrigues (Citroën C3 Rally2), na frente de Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 Evo), e Luis Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 Evo), 13º

Pedro Antunes/Pedro Alves (Citroën C3 Rally2) ficaram logo a seguir, na frente de Benito Guerra/Daniel Cue (Škoda Fabia Rally2 Evo).

Andreas Mikkelsen disse no final que “Foi bom, conseguimos fazer apenas uma passagem de treino. O nosso objectivo este fim-de-semana é aumentar a liderança no campeonato”.

Já Dani Sordo Dani: “Estamos a tentar compreender os pneus, são novos para nós, e também precisamos do equilíbrio com o carro”.

Para o polaco Miko Marczyk, é tudo novo: “Não só novo rali para mim, mas também novo tipo de terra. Estamos habituados a estradas rápidas na Polónia ou na Letónia, aqui é estreito e nas montanhas”.

Alexey Lukyanuk, que foi o mais rápido, estava feliz: “É fantástico, é uma alegria tão grande. Uma sensação fantástica. Vamos ver como corre. Tivemos aqui uma boa ronda, os pneus funcionaram como no alcatrão”.

Umberto Scandola: “OK, mas tivemos um problema com o pop-off que abriu várias vezes no troço”.

Ricardo Moura tem o carro a falhar: “O problema ainda não está resolvido, é algo com sensor, o carro não está com a potência máxima. O início do rali não está a ser muito agradável”.

Pedro Antunes: “É bom estar de novo no ERC. Fizemos apenas alguns quilómetros com este carro sobre terra, por isso queremos principalmente melhorar troço a troço”.

Por fim, Aloísio Monteiro, que foi 21º na qualificação: “Muito feliz por estar de novo nos Açores. Um dos ralis de que mais gosto, por isso vamos ver o que podemos fazer”.