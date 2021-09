ERC, Azores Rallye: A luta do Campeonato dos Açores de Ralis | AutoSport

Neste Azores Rallye temos também de contar com a luta pela primazia no Campeonato dos Açores de Ralis, sendo que sendo verdade que Ricardo Moura vai olhar apenas para a geral, já os restantes vão ter uma mescla de ‘sentimentos’.

Ate aqui, em três provas, três vencedores distintos. Rúben Rodrigues venceu o Além Mar Rali TAC, Ricardo Moura triunfou no Rali Ilha Azul-Além Mar e Luís Rego Jr. venceu o Rallye Além Mar Santa Maria, sendo que há ainda que contar com Rafael Botelho, com um segundo e dois quartos lugares, é segundo do campeonato, atrás de Rúben Rodrigues, que já terminou em todos os lugares do pódio este ano. Soma 62 pontos e tem 14 de avanço para Rafael Botelho. Com o triunfo na última prova, Luís Rego Jr. é terceiro do campeonato, mas o abandono na primeira prova atrasou-o. Um terceiro lugar e o triunfo colocaram-no na corrida.

Outro dos ‘pretendentes’, que já mostrou bom andamento, mas tem tido alguns azares, é Pedro Antunes, o ‘continental’ que ‘goza’ o prémio decorrente do triunfo na Peugeot Rally Cup Ibérica de 2020. Um segundo lugar em Santa Maria, prova que pode fazer um bom resultado no Azores Rallye.