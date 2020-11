ERC: Andreas Mikkelsen vitorioso no Rali da Hungria

Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (Skoda Fabia Rally2 Evo) dominaram o Rali da Hungria, quarta prova do Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC). A dupla do Skoda Fabia venceu com mais de um minuto de vantagem, deixando na segunda posição Grégoire Munster/ Louis Louka (Hyundai i20 R5).

Em entrevista após a última especial do rali, Mikkelsen realçou o facto de este ser o seu primeiro rali em 2020, tendo apenas testado para a Pirelli no Citroen C3 WRC: “Em 2020 só tenho vitórias. Este rali em asfalto foi difícil para mim. É sempre bom estar aqui, e quero agradecer à equipa pelo carro. No final, conseguimos pilotar com cabeça e ter uma estratégia sem correr grandes riscos”.

A posição mais baixa do pódio ficou para Efrén Llarena/Sara Fernández (Citroen C3 R5). A luta por esta posição esteve ao rubro até à última especial do rali. Depois do furo de Norbert Herczig/Ramón Ferencz (Volkswagen Polo GTI R5), Llarena/Fernández, Oliver Solberg/Aaron Johnston (Skoda Fabia Rally2 Evo) e Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (Ford Fiesta R5 MkII) batalharam pela posição mais baixo do pódio.

Na última especial, a vitória de Solberg/Johnston fez com que a dupla ganhasse um lugar à geral (4º posição), mas o pódio ficou mesmo para Efrén Llarena/Sara Fernández (Citroen C3 R5), com Niki Mayr-Melnhof/Leopold Welsersheimb (Ford Fiesta R5 MkII) a cair para a quinta posição.

