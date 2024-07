ERC: Andrea Crugnola vence Rali di Roma Capitale

O italiano Andrea Crugnola venceu pela segunda vez a ‘sua’ prova do Europeu de Ralis, depois de ter triunfado no Rally di Roma Capitale com uma vantagem de 22,3 segundos face a Simone Campedelli.

Com Pietro Ometto a navegá-lo, e aos comandos do seu Citroën C3 Rally2, Crugnola, repetiu o triunfo no Rally di Roma Capitale de há 12 meses, graças a uma prestação irrepreensível sob o sol escaldante de Itália.

Apesar de um problema de intercomunicadores, Simone Campedelli terminou em segundo ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2, com Efrén Llarena em terceiro na sua primeira prova num Fabia RS Rally2, o primeiro pódio do espanhol no ERC desde maio de 2023.

Mas foi por pouco, pois 9,1 segundos separaram os seis primeiros após a especial de abertura de domingo, enquanto Simone Tempestini terminou a 4,2 segundos de Llarena, em quarto, e em igualdade de tempo com Mathieu Franceschi, quinto classificado: “É uma sensação incrível”, disse Crugnola, que venceu a Power Stage. “Foi muito difícil controlar a corrida porque estava a pensar muito no campeonato italiano e esta corrida pode ser crucial para o futuro.

Marcámos pontos muito bons e gostaria de agradecer ao Pietro, porque fez um trabalho fantástico, e à equipa, à F.P.F. Sport, à Pirelli, a todos os patrocinadores e a todas as pessoas que estão perto de nós e que nos ajudam a estar aqui. Aumentámos a liderança esta manhã, que era o nosso objetivo, tivemos alguma margem em alguns lugares, o que também nos deu mais confiança para a última etapa. Podíamos melhorar a afinação, mas precisávamos de nos manter concentrados.”

Crugnola saiu da paragem noturna em Fiuggi com uma vantagem de 0,7 segundos e mais 0,1 segundos com o segundo melhor tempo na PEC8.

Com a bandeira vermelha na PEC9, na sequência de um aparatoso acidente de Mads Østberg, o piloto de 35 anos teve de esperar até à PEC10 para fazer mais progressos e estava na frente por 11,0 segundos ao meio-dia. Aumentou a sua vantagem para 12,6 segundos ao vencer a PEC11, antes de entrar em força na PEC12, sendo 7,0 segundos mais rápido do que o seu adversário mais próximo, para assumir uma vantagem de 20,4 segundos na Power Stage.

“É certo que fomos muito exigentes, mas fiquei muito contente com o meu Citroën e com os meus pneus Pirelli”, disse Crugnola sobre a sua passagem pela PEC12, uma etapa que disputou pela primeira vez em 2018. “O tempo está muito quente, mas consegui forçar desde o início e gerir a diferença.”

Apesar de ter falhado o pódio, a conquista do quarto lugar por Tempestini na sua primeira saída em asfalto a bordo do seu Fabia RS Rally2 equipado com Michelin representou um forte resultado para o múltiplo vencedor do título romeno.

Atrás de Franceschi, o atual campeão do ERC, Hayden Paddon, completou os seis primeiros a bordo do seu Hyundai i20 N Rally2 equipado com Pirelli, mantendo a sua estreita vantagem sobre Franceschi. “Estávamos a tentar manter as coisas arrumadas, a fazer o melhor que podíamos, mas não temos nenhuma resposta”, disse o piloto da BRC Racing Team. “É assim que as coisas são neste momento, estamos a lutar pelas pequenas posições.”

Boštjan Avbelj, que foi o mais rápido na PEC2, marcou os seus primeiros pontos no ERC em sétimo, com Roberto Daprà em oitavo na sua primeira partida no ERC num carro de Rally2 depois de ganhar o título ERC4 em 2023.

O duplo campeão do ERC, Giandomenico Basso, terminou em nono, com Andrea Mabellini a completar o top 10 da equipa MRF Tyres, seguido de Simon Wagner, que recentemente conquistou o seu quarto título austríaco. Miko Marczyk, o campeão húngaro Ferenc Vincze e Giacomo Scattolon foram os seguintes.

Um pneu dianteiro esquerdo danificado um quilómetro após o início da SS10 deixou Filip Mareš fora do top 15, mas o piloto da Toyota equipada com o Hankook recuperou e terminou na 15ª posição.

Erik Cais era 13º a uma etapa do fim, mas uma colisão com um muro na Power Stage deixou o seu Fabia RS Rally2 com a direção danificada e ele caiu para trás, enquanto Jon Armstrong terminou em 16º no seu Ford Fiesta Rally2 da M-Sport.

Fazendo a sua estreia no Rally di Roma Capitale, Mads Østberg estava em nono lugar após oito etapas quando teve um acidente grave a 21,8 quilómetros do início da PEC9. A equipa da TRT Rally Team conseguiu caminhar até uma ambulância que o aguardava e foi levada para o hospital para exames médicos.

Classificação