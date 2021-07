ERC, Aloísio Monteiro: “Estou muito satisfeito com a progressão” | AutoSport

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró terminaram a participação no Rali da Letónia com uma prestação muito positiva. Aos comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory, a única dupla totalmente portuguesa do Campeonato da Europa de Ralis 2021 obteve o 28.º lugar da Geral, 23º entre os inscritos na Classe rainha da competição, a classe Rally2.

“O principal objetivo era chegar ao final do rali, fazer quilómetros e trabalhar no setup do carro! A missão foi concluída. Mais uma vez não posso estar mais grato pelo excelente trabalho da The Racing Factory, que me deu um carro isento de problemas durante toda a prova. Estou muito satisfeito com a progressão, uma vez que melhoramos sempre o nossos tempos, num rali super-rápido, com médias de 110km/h”, destacou Aloísio Monteiro que aproveitou a oportunidade para agradecer também a postura e apoio dado pelo seu navegador: “Queria agradecer ao Sancho Eiró por me ajudar a superar mais uma etapa. Agora é mudar o chip de terra para asfalto, a pensar no Rally di Roma Capitale”.