ERC, Aloísio Monteiro: “este ano o ERC está muito forte” | AutoSport

Depois de concluída a primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis em pisos de Asfalto, o Rally di Roma Capitale, que Aloísio Monteiro e Sancho Eiró terminaram na 38.ª posição da Geral, aos comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory, a única dupla totalmente portuguesa do FIA ERC 2021 está já focada no próximo desafio, o Rally do Barum, a disputar no mês de agosto: “O Rally di Roma Capitale não correu como esperávamos. Sofremos muito com a adaptação aos novos compostos da Michelin e no primeiro dia de prova pensámos mesmo que não seria possível concluir este rali.

A The Racing Factory reuniu-se em torno da nossa situação, apoiou-nos e ajudou-nos a superar os pensamentos negativos que concluíram com a conclusão da prova e com o acumular de quilómetros que nos permitiram preparar já o próximo desafio”, explicou o piloto portuense e CEO da The Racing Factory, Aloísio Monteiro, antes de destacar que “este ano o ERC está muito forte, com pilotos muito competentes que aumenta as diferenças entre os profissionais e os pilotos que, pontualmente, como nós, participam nesta competição. A somar a tudo isso, esta prova italiana tinha ainda uma componente diferenciadora que passa pela participação de muitos e bons pilotos italianos que, apesar de não pontuarem para o FIA ERC, no resultado à Geral acabaram por ser verdadeiras surpresas. Agora segue-se o Rali do Barum, na Rep. Checa, prova onde estreámos o nosso Skoda Fabia Rally 2 EVO, em 2019, e onde esperamos um resultado mais positivo.”