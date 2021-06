ERC, Aloísio Monteiro: “conseguimos usufruir do carro e divertirmo-nos” | AutoSport

Aloísio Monteiro terminou o Rali da Polónia, primeira ronda do Campeonato da Europa de Ralis, na 37.ª posição da Geral. Ao volante do Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory, o portuense fez a prova possível, após uma pausa de mais de um ano na sua carreira, devido aos imponderáveis e adiamentos forçados pela Covid-19: “Este não foi o rali que esperávamos, mas na realidade é natural que tenhamos tido este desempenho após tantos meses de ausência. Acima de tudo levamos daqui um bom trabalho de casa para a próxima prova do Campeonato da Europa de Ralis, que se realiza na Letónia, já dentro de 15 dias”, começou por destacar o piloto, antes de explicar um pouco melhor as incidências da prova polaca: “Este é um rali muito rápido e no dia de ontem tivemos uma saída de estrada que nos tirou um pouco de confiança. A partir daí, apostámos numa toada mais conservadora que nos levasse a fazer a prova na íntegra para que conseguíssemos tirar daqui ilações para o próximo rali.

Penso que foi a melhor decisão porque conseguimos usufruir do carro em pisos de terra e divertirmo-nos. A The Racing Factory esteve sempre a bom nível e preparou-nos um carro capaz de concluirmos a prova sem sobressaltos mecânicos. Daqui a 15 dias estaremos a melhor nível e com vontade de fazer mais e melhor”, prometeu.