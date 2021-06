ERC: Alexey Lukyanuk vence Rali da Polónia | AutoSport

Alexey Lukyanuk triunfou no Rali da Polónia e começou a defesa do título em grande estilo. Andreas Mikkelsen e o herói ‘caseiro’ Marczyk completam o pódio.

Alexey Lukyanuk assegurou hoje a vitória na primeira prova do Europeu de Ralis, o Rali da Polónia. O único grande susto apanhou-o na terça-feira quando capotou nos testes, o que deixou o seu Citroën C3 Rally2 bem danificado, já que capotou cinco vezes.

Contudo, a equipa Saintéloc Junior respondeu heroicamente e o piloto correspondeu no rali, mantendo a calma enquanto Nikolay Gryazin dominava o primeiro dia de prova, até que teve um duplo furo na PE7 e foi forçado a abandonar.

Começando a etapa final de domingo com uma vantagem de 29,7s sobre Andreas Mikkelsen e Ola Fløene, Lukyanuk e Arnautov conseguiram a mistura perfeita de velocidade e gestão, vencendo na Polónia pela segunda vez, sem se abalarem quando os seus rivais noruegueses cortaram o seu avanço para 17,4s antes do troço decisivo.

Lukyanuk, para quem a vitória na Polónia foi a número 12 no ERC, tornou-se o primeiro campeão europeu desde Luca Rossetti em 2011 a iniciar a sua defesa do título com uma vitória.

A dupla espanhola, Javier Pardo/Adrián Pérez venceu o ERC2 na sua primeira tentativa num Rally2 Kit, um Suzuki Swift Rally S da Suzuki Motor Ibérica. Os finlandeses Sami Pajari/Enni Mälkönen reclamaram os louros do ERC3 num Ford Fiesta Rally4. No ERC Junior, para carros Rally3, Jon Armstrong foi o melhor, no Ford Fiesta Rally3. Pajari foi o vencedor no ERC3 Junior com Paulo Soria/Marcelo Der Ohannesian a triunfar no Troféu Clio da Toksport WRT.

Boa gestão de Lukyanuk

Apesar da sua confortável margem de quase meio minuto, Lukyanuk foi o mais rápido no primeiro troço de hoje, domingo, aumentando a sua vantagem para 31,7s, enquanto Craig Breen foi o terceiro mais rápido à frente de Marczyk, Simone Tempestini e Norbert Herczig.

Na especial seguinte, Lukyanuk bateu Mikkelsen por 2,3s, aumentando a vantagem para 34,0s.

Mikkelsen foi o melhor na PE11 e 12, iniciando o penúltimo troço com 22,6s de atraso do líder.

Lukyanuk geriu e perdeu mais 5,2s no penúltimo troço, assegurando o triunfo na super especial de Varsóvia.

Mikkelsen reclamou o segundo lugar para a Toksport WRT à frente do colega Marczyk (Equipa ORLEN). Nil Solans e Efrén Llarena, foram quarto e sexto, respetivamente, com Llarena a ficar perto de Herczig, no final. O antigo campeão do ERC2, Wojciech Chuchała, era quarto lugar quando teve uma falha mecânica no seu carro, caindo para sétimo à frente do campeão francês de 2020, Yoann Bonato.

Aloísio Monteiro e Sancho Eiró terminaram o rali no 39º lugar no seu Skoda Fabia Rally2.

Nick Loof e Hugo Magalhães (Ford Fiesta Rally4) foram terceiros no ERC3 Júnior.

