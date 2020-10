ERC, Alexey Lukyanuk sem dinheiro para mais…

Alexey Lukyanuk lidera o Europeu de Ralis e está bem posicionado neste Rally de Fafe/Montelongo para dilatar a sua margem na competição, mas a verdade é que a sua prestação pode ficar pelo caminho, pois o campeão de 2018 ficou sem dinheiro para competir após este Rally de Fafe Montelongo, tal como deixou claro no Twitter: “A propósito, este é o último evento para o qual temos orçamento suficiente. Agora temos uma segunda ronda de procura de parceiros – a prova da Hungria está a cerca de um mês de distância, durante o qual precisamos de fechar o buraco financeiro. Portanto, se isto não acontecer, há uma grande possibilidade de não ir a mais lado nenhum”, escreveu. Lukyanuk que disputa a sua segunda temporada com o Saintéloc Junior Team onde guia um Citroën C3 R5. Começou o ano com uma vitória no Rally di Roma, somou os pontos relativos ao terceiro lugar no Rally Liepaja, facto que o colocou quatro pontos à frente de Oliver Solberg na corrida pelo título. Vamos ver se Lukyanuk se sai tão bem na procura de patrocínios como o faz nos troços…