ERC: Alexey Lukyanuk lidera Rali da Polónia | AutoSport

O Rali da Polónia foi em boa parte dominado por Nikolay Gryazin, mas um furo na PE7 tirou o russo da luta com… outro russo, Alexey Lukyanuk, que terminou o dia na frente.

Assim sendo, Alexey Lukyanuk (Citroën C3 Rally2) lidera o Rali da Polónia, 29.7s na frente de Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 Evo), com o polaco Miko Marczyk (Škoda Fabia Rally2 Evo) no terceiro lugar.

Quarto posto para Nils Solans (Škoda Fabia Rally2 Evo), com Norbert Herczig (Škoda Fabia Rally2 evo) em quinto.

Depois de ter chegado a meio do dia, Nikolay Gryazin, entrou com a mesma toada na parte da tarde, com a mesma superioridade, permanecendo imbatível, deixando ainda mais longe Alexey Lukyanuk.

Na PE6, venceu Alexey Lukyanuk, retirando apenas um décimo ao avanço de Gryazin. Andreas Mikkelsen era terceiro e nada recuperava a a Lukyanuk. Craig Breen, era quinto e já só tinha como objetivo alcançar o polaco Marzyck, quarto.

Intocável até aí, então, Nikolay Gryazin foi vítima de um furo na PE7 e perdeu a liderança, atrasando-se muito. Na PE7 caiu para segundo, mas na seguinte teve de desistir, com um duplo furo. Craig Breen também abandonou, com uma suspensão do seu Hyundai i20 R5 partida.

Apesar de dois grandes sustos, Aloísio Monteiro e Sancho Eiró (Skoda Fabia Rally2 evo), chegaram ao fim do dia, por volta do top 30.

