ERC: Alexey Lukyanuk e Dmitriy Eremeev vencem o Rali de Roma

Alexey Lukyanuk/Dmitriy Eremeev (Citroen C3 R5) vencem a primeira ronda do Campeonato da Europa de Ralis, o Rali de Roma. A dupla russa venceu todas as especiais no primeiro dia. No segundo dia, geriram o rali, sem vencer nenhuma especial, terminaram na frente com uma vantagem de 16.1s. No final do rali, Lukyanuk afirmou: “Tivemos um ritmo bem consistente. Estou muito feliz. Vamos agora celebrar e depois pensar no próximo. Foi fantástico”.

Na segunda posição ficaram a dupla italiana de Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Volkswagen Polo GTI R5). Os vencedores de 2019 não conseguiram apanhar a dupla russa no primeiro dia e apesar de três vitórias em especiais hoje, não foi suficiente para vencer. A terceira posição na primeira ronda do FIA ERC ficou para Oliver Solberg e Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5). O jovem sueco, estreou-se em ralis de asfalto, conseguindo um excelente resultado.

Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai i20 R5) terminaram na quarta posição. Na estreia dos pneus da MRF Tyres, a dupla irlandesa teve alguns problemas no primeiro dia, tendo ficado a quase dois minutos da liderança. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) fecham os cinco primeiros, tendo ficado a apenas 1.3s da quarta posição.

Na classe ERC3Junior, Pedro Antunes e Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) não conseguiram a vitória. Depois de vencerem seis especiais neste segundo dia, à partida para a última especial do rali estavam na frente da categoria por 4.3s. Mas, segundo informações à chegada, a dupla portuguesa teve um acidente na última especial, não conseguindo a vitória na classe. A dupla está bem.

Também neste rali estiveram presentes Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 Rally4). A dupla portuguesa desistiu no primeiro dia, mas voltou neste segundo dia para adquirir experiência.

Classificação

1 Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov Citroën C3 R5 1h58m57.0s

2 Giandomenico Basso/Lorenzo Granai Volkswagen Polo GTI R5 +16.1s

3 Oliver Solberg /Aaron Johnston Volkswagen Polo GTI R5 +1m03.2s

4 Craig Breen /Paul Nagle Hyundai i20 R5 +1m57.0s

5 Simone Tempestini /Sergiu Itu Škoda Fabia R5 +1m58.3s

6 Efrén Llarena /Sara Fernández Citroën C3 R5 +2m15.9s

7 Grégoire Munster /Louis Louka Hyundai i20 R5 +2m20.5s

8 Filip Mareš /Radovan Bucha Škoda Fabia Rally2 Evo +2m26.0s

9 Emil Lindholm /Mikael Korhonen Škoda Fabia Rally2 Evo +2m54.0s

10 Miko Marczk /Szymon Gospodarczyk Škoda Fabia Rally2 Evo +3m25.1s

Vencedores:

FIA ERC2 Zelindo Melegari /Corrado Bonato Subaru Impreza STI

FIA ERC3 Ken Torn /Kauri Pannas Ford Fiesta Rally4

FIA ERC1 Junior Oliver Solberg /Aaron Johnston Volkswagen Polo GTI R5

FIA ERC3 Junior Ken Torn /Kauri Pannas Ford Fiesta Rally4

Abarth Rally Cup Andrea Mabellini /Nicola Arena Abarth 124 rally