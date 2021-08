ERC, 50º Barum Czech Rally Zlín é este fim de semana, líder de fora, ‘assalto’ ao comando | AutoSport

Realiza-se este fim de semana uma das provas mais interessantes e competitivas do ERC, e logo com um marco a ser atingido: a 50ª edição do Barum Czech Rally Zlín é a quarta prova do Europeu de Ralis. Os pilotos têm 15 especiais pela frente entre hoje ao fim do dia e domingo, numa prova que tem vindo a ser dominada por Jan Kopecký/Pavel Dresler (Škoda Fabia R5 Evo) que triunfou em todos os ralis desde 2015, até 2019. O ano passado o evento não se realizou.

O Barum Czech Rally Zlín está baseado na cidade universitária da Morávia do Sul, 300 quilómetros a sul da capital checa, Praga. É um evento de asfalto como nenhum outro, devido à natureza acidentada e por vezes demasiado irregular da superfície da estrada. Para aumentar o desafio, vários troços apresentam zonas de altíssima velocidade através de florestas.

O Europeu de Ralis chega a meio caminho este fim de semana, com o 50º Rali Barum Czech Rally Zlín, sendo que no campeonato os dois melhores pilotos, Alexey Lukyanuk e Andreas Mikkelsen, estão separados por apenas um ponto, mas o russo não vai poder defender a sua liderança já que destruiu o seu C3 Rally2 nos testes e a equipa não conseguiu ter um carro pronto a tempo do início do rali. A popularidade deste rali reflete-se no impressionante número de 146 carros inscritos, 61 contam para o ERC, dos quais 29 estão ‘armadas’ com maquinaria de Rally2.

Há um recorde de 10 participantes no ERC2, incluindo três concorrentes da Abarth Rally Cup, enquanto 12 pilotos estarão em disputa pelas honras ERC Junior/ERC3 Junior. Dos 19 competidores do ERC3, cinco irão concorrer ao Troféu Clio da Toksport WRT, uma nova iniciativa para 2021.

como se pode ver em baixo, o campeonato está equilibrado com quatro pilotos na casa do 60 pontos.

O único português presente neste prova é Hugo Magalhães, que volta a correr ao lado do alemão Nick Loof (Ford Fiesta Rally4) na ERC e ERC3 Junior.

Por fim, recordar que após esta prova o ERC muda-se para Portugal. Segue-se o Rali dos Açores a meio de setembro e o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, no início de outro. Uma novidade para o ERC, que não para o WRC, já que parte dos percursos são bem conhecidos da caravana da competição principal.

Horário

Sexta-Feira, 27 de agosto

PE1 SSS Zlín 9.18 km 20:15

Sábado, 28 de agosto

PE2 Březová 1 12.73 km 08:31

PE3 Hošťálková 1 18.86 km 09:29

Service B – Otrokovice – 30 min 11:14

PE4 Komárov 1 8.46 km 12:17

PE5 Pindula 1 18.95 km 12:55

PE6 Březová 2 12.73 km 14:28

PE7 Hošťálková 2 18.86 km 15:26

Service C – Otrokovice – 30 min 17:11

PE8 Komárov 2 8.46 km 18:14

PE9 Pindula 2 18.95 km 18:52

Flexi Service D – Otrokovice – 45 min 19:50

Domingo, 29 de agosto

PE10 Halenkovice 1 8.85 km 07:03

PE11 Biskupice 1 7.59 km 07:51

PE12 Májová 1 25.43 km 08:54

Service F – Otrokovice – 30 min 10:49

PE13 Halenkovice 2 8.85 km 11:42

PE14 Biskupice 2 7.59 km 12:30

PE15 Májová 2 25.43 km 13:33