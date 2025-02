ERC 2025: Europeu de Ralis regressa para a sua 73ª temporada

A temporada de 2025 do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) promete, como sempre, emoção e competição acirrada ao longo de oito etapas espalhadas pelo continente. Neste momento está tudo definido, exceto o plantel completo, se bem que já existem muitas confirmações, que ficaram para depois, para mais perto do arranque da competição que arranca no início de abri com o Rallye Sierra Morena, uma das novidades.

Esta será a 73.ª edição do principal campeonato de rali da Europa sob a chancela da FIA e a 12ª desde a fusão entre o ERC e o bem-sucedido Intercontinental Rally Challenge. O neozelandês Hayden Paddon é o atual campeão de pilotos, e deverá este ano defender o seu título diante de adversários de peso.

Como tem sido habitual, o ERC continuará a oferecer diversas categorias para atender diferentes tipos de carros e níveis de experiência dos pilotos: A categoria principal é aberta a todos os carros homologados pela FIA nas classes RC2 a RC5, com destaque para os Rally2, claro, serão o que andarão na frente das provas e das classificações, que se subdivide em FIA ERC3, a segunda divisão do campeonato, reservada para os carros da classe Rally3.

O FIA ERC4 é a terceira divisão, dedicada a veículos de tração dianteira das classes Rally4 e Rally5.

O FIA ERC Junior é uma categoria para jovens talentos com até 27 anos cumpridos a 1 de janeiro de 2025, disputada com carros Rally4 e Rally5 em seis das oito etapas da competição.

Há ainda o FIA ERC para Equipas, cada uma pode inscrever até três carros de qualquer categoria, valendo os dois melhores resultados de cada evento. Por fim, o FIA ERC para fornecedores de pneus, que coloca os habituais diversos fabricantes em confronto direto, sendo que poderão pontuar com os dois melhores carros da classe Rally2 inscritos no campeonato.

O campeonato será disputado em oito provas, sendo que este ano há alterações significativas no calendário. O Rally Islas Canarias, no ERC desde 2016, é agora prova do WRC, foi substituído pelo Rallye Sierra Morena, que abre a competição. No âmbito da rotação de eventos europeus entre o ERC e WRC, Rally da Estónia também deixou o ERC e regressou ao WRC, já o Rally da Polónia fez percurso inverso, e está de volta ao ERC, substituindo o Rally da Silésia. O Rali da Croácia, fora do calendário do ERC desde 2013, regressa em outubro, diferente dos anos em que integrou o WRC em abril e por fim os ralis da Royal Rally of Scandinavia e o Rali Ceredigion apenas não contarão pontos para o ERC Junior.