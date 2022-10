ERC 2023: Calendário quase definido, arranque é em Fafe | AutoSport

O calendário do ERC 2023 está praticamente definido e já deveria ter sido apresentado ao Conselho Mundial da FIA na sua última reunião. No entanto, os problemas surgidos com a ratificação do calendário do WRC levaram a que a proposta para o ERC nem tenha sido apresentada àquele órgão da federação internacional. A próxima temporada desta série deverá voltar a ser disputada em oito eventos, metade em asfalto e a outra metade em terra.

A época deverá voltar a ter início em Portugal, a meados de março, com o Rali Serras de Fafe e Felgueiras e prossegue, cerca de um mês depois, em Itália com o Rally di Alba. No começo de maio a caravana ruma a Las Palmas para o Rally Islas Canarias e, ainda no mesmo mês, a Mikolajki para o Rali da Polónia. A meio de junho, a Letónia, em Liepaja, é a anfitriã deste campeonato. Os concorrentes permanecerão no norte da Europa pois no começo de julgo tem lugar o Royal Rally of Scandinavia, com centro no sul da Suécia.

O último fim de semana de julho é a data escolhida para o Rally di Roma Capitale e, um mês depois, o BarumCzech Rally Zlin. A temporada deverá terminar com o Rally Hungary, com base no Zemplen Rally, mas, conhecidas as suas dificuldades no plano da segurança, poderá ser substituído por outra prova em Espanha.