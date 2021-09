ERC 2022: Provas com contrato devem manter-se | AutoSport

Nas três semanas que mediaram a realização dos ralis Barum Zlin e Açores não se registaram quaisquer novidades quanto à estrutura do ERC do próximo ano. Com a promoção do campeonato a deixar de ser efetuada pela Eurosport Events e a passar a ser responsabilidade do promotor do WRC, os organizadores dos eventos continuam a não ter sido contactados no sentido de definir o calendário e outros aspetos desportivos da competição.

Ao que tudo indica, nesta altura os promotores estarão a aguardar que o calendário do WRC 2022 fique estabelecido para depois, eventualmente, inserir no ERC uma das provas que tenham sido preteridas no campeonato principal. No entanto, esta está a se tornar uma situação aflitiva para os organizadores dos eventos assim como para o s concorrentes que, nestas condições, não podem estabelecer planos nem projetos, o que, inevitavelmente, terá consequências negativas não só na quantidade de pilotos e equipas a alinhar nas primeiras provas do próximo ano bem como mesmo comprometer o orçamento de alguns pilotos e organizações.

No entanto, a conta-gotas e informalmente, vão sendo recebidas algumas indicações do que poderá ser o futuro e muitos dão já como certo que o ERC na próxima temporada será composto por nove eventos. As provas que têm contrato assinado com o Eurosport até 2022, como é o caso da Rep. Checa e Açores, deverão ser reconduzidas na próxima época e fala-se também na possibilidade do Rally Liepaja, na Letónia, passar do ‘Europeu’ para o ‘Mundial’. Outra das inconfidências é o possível regresso do Ypres Rally a esta série depois de este ano ter integrado o WRC.

A atual indefinição também afeta nesta fase muitos funcionários das equipas e mesmo alguns dos atuais colaboradores do Eurosport na organização do campeonato que não sabem o seu futuro profissional. A maior parte das equipas, marcas e organizações dão como data limite para que o futuro não esteja comprometido o final do mês de setembro para que estejam definidas as linhas mestras da próxima temporada. A partir daí teme-se que possa estar comprometida uma série que ao longo da última década permitiu a progressão na carreira a muitos pilotos e fez surgir a maior parte dos atuais valores de referência no WRC.