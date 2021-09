Efrén Llarena: “Foi a nossa primeira vez aqui com um 4X4” | AutoSport

Efrén Llarena/Sara Fernández (Rallye Team Espanha), terminaram na terceira posição, uma ‘oferta’ de Ricardo Moura que capotou e furou nos últimos quilómetros da prova quando estava seguro no terceiro lugar: “Estamos felizes pelo pódio, é bom estar ao lado de dois pilotos do WRC. Fizemos uma etapa realmente boa porque estávamos sem pneus. Tentámos fazer o nosso melhor, e o Ricardo Moura capotou e furou. Perdemos o pódio em Roma por 0,3s, por isso eu e toda a minha equipa merecemos este pódio” começou por dizer o espanhol, que nunca tinha estado nos Açores num carro com tração às quatro rodas: “Foi difícil para nós, conhecemos os troços, mas foi a nossa primeira vez aqui com um 4X4. Foi também o nosso quarto rali num R5 em piso de terra. Demos o nosso melhor, mas precisamos de melhorar especialmente nas segundas passagens, quando os troços estão mais ‘destruídos’, onde ainda não consigo ser muito rápido e competitivo face a estes pilotos. Precisamos de tempo e vamos tentar o nosso melhor durante o campeonato”, disse.