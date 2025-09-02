Disputa acesa pelo título europeu de Ralis: Marczyk e Mabellini apostam tudo no asfalto galês

A luta pelo cetro de pilotos do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) prossegue esta semana em território galês, com a segunda edição do JDS Machinery Rali Ceredigion enquanto ronda ERC. Este penúltimo encontro da temporada realiza-se de 5 a 7 de setembro, propondo um exigente desafio em asfalto que junta os habituais protagonistas do ERC aos concorrentes do British Rally Championship.

Marczyk e Mabellini em confronto direto pelo título

O polaco Miko Marczyk, com pneus Michelin, lidera Andrea Mabellini por 11 pontos, porém, os cálculos com pontos descartados favorecem o italiano, que supera o rival por dois pontos, devido a uma desistência anterior que o deixa sem pontuação a eliminar nesta fase. O desfecho poderá depender de múltiplas variáveis: se Mabellini não pontuar, bastará a Marczyk um segundo lugar e um ponto na Power Stage para garantir o título. No caso de Marczyk não somar qualquer ponto, Mabellini pode tornar-se no primeiro campeão absoluto italiano do ERC desde Luca Rossetti, em 2011, se vencer e acumular o máximo de pontos na Power Stage.

Protagonistas avaliam condições e expetativas

Miko Marczyk encara a etapa galesa determinado a imprimir ritmo: “Quero mostrar o meu potencial e para isso teremos de arriscar mais nesta altura da época. As condições meteorológicas são decisivas e exigem rapidez na escolha de pneus: é a fase crucial do campeonato”, sublinhou o piloto polaco. Já Andrea Mabellini, que regressa ao local do seu primeiro pódio ERC, destaca a dificuldade do percurso e a importância da qualificação: “O traçado é exigente, a meteorologia imprevisível e a seleção de pneus será determinante. Vamos lutar pelo título frente a Miko, um grande adversário”, afirmou o italiano.

Lista de inscritos repleta de talento e suspense

Além do duelo entre Marczyk e Mabellini, Jon Armstrong, vencedor do último Barum Czech Rally Zlín, surge como candidato ao seu primeiro triunfo em ERC, ocupando a pole position face a jovens como Jakub Matulka e Martin Vlček. Destacam-se ainda Max McRae, vencedor júnior há um ano, os especialistas Philip Allen, Callum Devine, William Creighton, Meirion Evans, além de Osian Pryce, duas vezes vencedor em Ceredigion, e Romet Jürgenson, campeão Junior WRC 2024.

Percurso renovado, repleto de desafio e espetáculo

O itinerário do JDS Machinery Rali Ceredigion apresenta novidades, incluindo 12 especiais e cerca de 190 quilómetros cronometrados sobre asfalto. A prova arranca na sexta-feira, dia 5, com o novo shakedown em Pendam e uma passagem singular pelo centro de Aberystwyth. No sábado, a competição desenrola-se em três troços repetidos, com destaque para a longa especial Y Diafol, ultrapassando os 33 quilómetros, e a conclusão com nova incursão urbana em Aberystwyth. O domingo reserva uma dupla passagem por dois troços emblemáticos: Nant y Moch, nos arredores do reservatório, e Mynnydd Bach, que servirá de palco à Power Stage decisiva, antes da Ceremonial Finish agendada para as 15h45.

Expetativa mantém-se elevada até ao fecho

Com a pontuação ainda por decidir e o percurso galês a prometer imprevisibilidade, Gales torna-se palco crucial para a consagração dos melhores do ERC. A dramaturgia das estradas estreitas e rápidas, os desafios meteorológicos e a presença de uma lista notável de pilotos garantem uma ronda onde cada decisão poderá pesar no veredicto final do campeonato europeu.