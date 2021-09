Dani Sordo: “estivemos muito mais na luta do que esperávamos” | AutoSport

Dani Sordo/Cándido Carrera (Team MRF Tyres), vinha aos Açores pela primeira vez com a equipa MRF Tyres, que anda no ERC a desenvolver pneus, e para isso tem utilizado pilotos de ponta, que têm outro know how. Nesse contexto, o espanhol não esperava poder andar na luta pelo triunfo, mas acabou mesmo por acontecer.

“Honestamente, estamos realmente felizes por termos vindo aos Açores, é, sem dúvida, um lugar fantástico para fazer ralis. Pelo resultado, fiquei realmente feliz. Cheguei a liderar, mas o Andreas estava muito perto e a forçar muito. Não era claro que ele iria forçar tanto, de tarde (sábado), mas foi realmente rápido. De resto, com os pneus, estou realmente feliz. Estamos a trabalhar para os tornar ainda melhores, mas neste momento já estão a trabalhar bastante bem, e a equipa trabalhou perfeitamente, sem erros, por isso no final ficámos em segundo lugar e agora vamos tentar forçar um pouco mais no próximo evento” começou por dizer Sordo, que ficou espantado com o troço das Sete cidades, o ‘tal’ do vulcão: “É um troço espantoso. Quando se tiram as notas é preciso estar realmente concentrado, porque a vista lá em cima é espantosa. Parámos duas ou três vezes para tirar fotografias, para ver a estrada. É espantoso e quando se guia no troço com as notas perfeitas, quer-se andar mais, mais, mais, mas depois é preciso compreender que é realmente estreito em algumas zonas, mas é realmente agradável com os primeiros quilómetros estreitos, pequenos saltos, e depois mais largo. É simplesmente espantoso e a última descida é difícil e escorregadia. Mas é um troço espantoso”, disse Sordo que admitiu não esperar este resultado: “Segundo lugar é positivo, pensávamos de início que íamos fazer bastante pior, ficámos muito mais perto e estivemos muito mais na luta do que esperávamos, portanto estamos felizes com este segundo lugar. Agora vamos para Fafe com o mesmo carro e os mesmos pneus, talvez possa estar ainda mais perto. Este rali é fantástico, o local, os espetadores, organização, tudo é bom e eu recomendo a toda a gente vir cá de férias ver o rali”.