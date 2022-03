CPR, Rali Serras de Fafe, Ricardo Teodósio: “Foi muito duro…” | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) terminaram o Rali Serras de Fafe na sexta posição do CPR a mais de 7m30s dos vencedores. Problemas de transmissão de manhã foram só uma das partes más de um dia muito pouco útil para a adaptação que a dupla tem ao novo carro: “Tivemos um problema com a transmissão, logo de manhã, menos mal que foi só a traseira do lado direito, pensávamos que era pior e que não havia peças para substituir. Num rali destes, com tanta chuva e lama, a manhã toda com tração à frente só, foi de loucos” começou por dizer Teodósio: “não foi o rali que queríamos, mas isto não é como começa, é como acaba. Mas foi um dia muito complicado. Apanhámos troços em que havia zonas que tínhamos grip, noutras não tínhamos aderência nenhuma, e isso levava a que me ‘cortasse’ em algumas curvas porque nunca sabia se tinha aderência. No último troço, os limpa para brisas pararam, tive que apagar luzes, pois não via nada com o nevoeiro, depois quando acendi tinha o vidro cheio de terra, foi complicado chegar ao fim deste último troço, mas estamos aqui, não com o resultado que queríamos. Temos que trabalhar, mas estes azares atrapalham um bocadinho. Foi um dia mesmo mau, pois com tanta coisa a acontecer, perde-se a confiança para tentar andar depressa. Deu para aprender umas coisas, mas foi complicado. Não me lembro de ter feito um rali com condições assim tão más. Foi muito duro, muita ‘porrada’, muita lama, não é produtivo para quem vai com vontade de andar bem e terminar o rali”, disse Ricardo Teodósio que aproveitou o segundo dia de rali para trabalhar já a pensar na próxima prova, o Azores Rallye,