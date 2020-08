CPR: FPAK já trabalha em prova alternativa

A FPAK ficou surpreendida com o cancelamento do Azores Rallye, alegando que foi surpreendida com o desenrolar dos acontecimentos. Depois de muito trabalhar, juntamente com o Grupo Desportivo Comercial, e com as autoridades de saúde, em comunicado, a federação lamentou a situação: “Na sequência do cancelamento do Azores Rallye por parte do Grupo Desportivo Comercial informamos que foi com surpresa total com tomámos conhecimento desta decisão. Os contactos regulares entre a FPAK e o GDC em nada previam este desfecho, sobretudo dada a proximidade da realização da prova.

De tudo fizemos nos últimos meses para garantir a realização do evento e não podíamos estar mais dececionados com esta notícia. Lamentamos assim os transtornos causados às equipas inscritas nomeadamente no que diz respeito aos valores já pagos em viagens, alojamentos, rent-a-car, etc., e informamos que estamos a enveredar todos os esforços para encontrar uma prova alternativa que permita dar ao Campeonato Portugal de Ralis o protagonismo que merece.